Giuseppe Garibaldi è stato senza dubbio uno dei protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Amato e odiato, il bidello calabrese ha vissuto all’interno della Casa un breve flirt con Beatrice Luzzi. Ieri sera, rispondendo alle curiosità dei follower, l’ex gieffino ha parlato proprio del rapporto con l’attrice.

Un utente gli ha chiesto se crede nel destino, riferendosi ad una eventuale relazione con Beatrice. “Una domanda difficile, però io credo nel destino. Il destino fa la sua parte, purtroppo è così. Io e lei ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”. Garibaldi ha poi confessato che gli piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi: “L’Isola è un bel programma. Tempo al tempo”.

Giuseppe ha poi rivelato di essere ancora in contatto con Perla Vatiero: “Con Perla ci siamo sentiti e ci sentiremo altre volte sicuramente. Comunque so che è un periodo in cui è piena di impegni. Siamo tutti pieni di impegni. Quindi, anche se non ci sentiamo, non vuol dire che l’amicizia scompaia e non rimanga”.

L’ex gieffino ha poi raccontato cosa gli manca della Casa: “Della Casa mi manca tutto. Sia la struttura in sé, mi manca fare tutte le pulizie possibili e immaginabili, sia gli affetti, le persone, tutti gli inquilini. In sei mesi ti affezioni con tutti”.