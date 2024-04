Un’ex protagonista del Grande Fratello Vip è in incinta dopo la tragedia che l’ha colpita due anni fa. L’annuncio è stato dato direttamente da lei, Selvaggia Roma, con un video pubblicato su Instagram.

“Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi. Il nostro cuore ha ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio, da quell’angoscia che pensavo di non riuscire a superare. Auguro speranza e gioia a tutti voi”.

Selvaggia Roma aveva perso la figlia che aspettava da Luca Teti

Era stata la stessa Selvaggia, nell’estate 2022, ad annunciare sui social di avere perso la bambina che aspettava dal compagno Luca Teti. Durante un’ecografia di controllo realizzata al quinto mese di gravidanza, si era accorta che il cuore della piccola aveva smesso di battere. Un lutto difficile da affrontare quello vissuto dalla ex concorrente del GF Vip, avvenuto a gravidanza ormai inoltrata. “Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili - aveva raccontato al settimanale Chi -. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia. Mi hanno operato subito, ventitré ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Ancora adesso, mentre ne parlo, mi fa male il cuore. Il più grande dolore mai provato”.