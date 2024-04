Terra Amara sta per concludersi, mentre Endless Love, pur essendo cominciata da poco, ha già conquistato milioni di italiani riuscendo così a stabilirsi nella fascia oraria pomeridiana di Canale 5.

Le serie turche negli ultimi anni hanno conquistato un posto rilevante nei palinsesti italiani.

Dalla primissima Cherry Season con Ozge Gurel, per poi passare a Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong, con l’iconico Can Yaman.

Poi arriva Terra Amara, che ha superato ogni aspettativa, e si spera che anche Endless Love mantenga gli stessi numeri.

Al centro della narrativa di questa serie una grande storia d'amore e molteplici ostacoli che rendono ogni puntata viva e molto attesa.

Non finisce qui. Sta per arrivare sul piccolo schermo Hercai - Amore e Vendetta e dalle prime anticipazioni la trama è altrettanto avvincente. Narra della storia di due famiglie. Reyyan Sadoglu, ovvero Ebru Sahin è la protagonista femminile, una giovane molto legata ai suoi affetti ma con un rapporto complesso con il nonno. Cihan, ovvero Serdar Ozer, è un uomo molto potente e non riesce ad instaurare un vero legame con la nipote. Il motivo si nasconde dietro al mancato rapporto di sangue.

La vita della protagonista sarà completamente stravolta quando in città arriverà Akin Akinozu, un uomo di grande successo pronto a tutto pur di vendicare i propri genitori.

Stando a ciò che si legge, la famiglia della giovane Ebru è tra i possibili colpevoli dell’omicidio dei genitori di Akin.

L’uomo per vendetta farà in modo che Ebru si innamori di lui per poi abbandonarla sull’altare. Dopo questo vile gesto però, l’uomo si renderà conto di essersi davvero innamorato. Da lì le svariate peripezie per riconquistarla, tra rifiuti e attacchi familiari di Ebru.