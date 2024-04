Rosy Chin è stata una delle protagoniste della diciassettesima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina, proprietaria di un ristorante di cucina fusion a Milano, ha parlato ai microfoni di SuperGuidaTv.

“Fortunatamente il mio ristorante aveva molto successo anche prima che partecipassi al reality. La differenza è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su Grande Fratello, mi fanno i complimenti per essere arrivata terza. I miei clienti conoscevano la vera Rosy, quella festaiola e caciarona, già prima del GF”.

Rosy ha poi parlato della sua avventura nella Casa di Cinecittà: “Il Grande Fratello? È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro. Ti senti isolata ma al contempo ti senti al centro del mondo. Capisci chi sei davvero e le cose che ti mancano di più sono quelle per cui vale la pena vivere. Per me la felicità è cucinare un piatto di pasta per la mia famiglia e mangiarlo insieme a loro”.

Nonostante il suo lavoro principale sia quello della ristoratrice, Rosy Chin non escluderebbe un eventuale carriera televisiva: “Mi piacerebbe che questa esperienza mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne!”.

Rosy Chin sbarca in tv: "C'è un progetto lavorativo"

“C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette. Nel frattempo continuo a occuparmi del mio ristorante e a raccontare la mia cucina 'fusion' su GialloZafferano e sui miei canali social”.

Infine, Rosy ha ammesso che al momento non parteciperebbe a L’Isola dei Famosi: “È un reality che mi piace molto ma dopo oltre sei mesi di Grande Fratello ho bisogno di recuperare il tempo con la mia famiglia. In futuro chissà”.