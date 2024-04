Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti indiscussi della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Reduce da Temptation Island, il ristoratore rietino ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà con l’obiettivo degli autori di fargli cavalcare la dinamica del triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo aver chiuso la storia con l’ex tentatrice, l’ex gieffino alla fine è tornato tra le braccia della sua ex fidanzata, con la quale aveva archiviato pochi mesi prima la relazione durante il programma condotto da Filippo Bisciglia. Mirko ha deciso di raccontare questi ultimi mesi della sua vita, costantemente sotto i riflettori, ai microfoni di ComingSoon.it.

“Mirko è un ragazzo buono, che ha sempre messo gli altri prima di sé stesso. Sicuramente sono arrivato al pubblico dopo la mia eliminazione dal Gf perché hanno iniziato a conoscere Mirko sui social al di là della storia con Perla e Greta. All'inizio è uscita poco la mia persona perché venivo visto come il ‘traditore' della situazione quando poi non era proprio così. Entrambi ci portavamo dietro grandi sofferenze. Alcuni miei atteggiamenti, come correre con Greta, non mi hanno permesso di farmi conoscere veramente. Posso dire che oggi sono davvero contento. Ho iniziato Temptation Island come il cuore di panna d'Italia e ho finito come il traditore della situazione. Quello dice tutto del mio percorso in questi mesi. Sono state comunque due esperienze emotivamente molto forti”.

Mirko parla del triangolo con Perla e Greta

E ancora: “La storia con Perla era arrivata al limite e non sapevamo come uscire fuori. Nella linea della vita, Temptation la vedo come un'esperienza positiva perché mi ha fatto crescere tanto e maturare. Mi ha cambiato e formato. Col senno del poi, la rifarei. Poi passerei all'estate con degli alti e bassi, stavo bene con me stesso però stavo male per non aver avuto mai un vero confronto con Perla. La resa dei conti a Uomini e Donne è stata davvero pesante. Poi è arrivato il Grande Fratello, la chiamata è stata inaspettata e bellissima. Quando sono stato da solo nella Casa sono cresciuto tanto. L'entrata di Perla la metto nel punto più alto, mentre nel punto più basso della linea della vita metto l'arrivo di Greta fino alla mia eliminazione dal gioco. Ci siamo ritrovati di colpo tutti e tre nella stessa casa, era una situazione davvero tosta, me la sono vissuta proprio male. Ho ricevuto tante critiche, offese e insulti sui social. Ho sofferto tanto perché le persone non riuscivano a vedere anche la mia sofferenza. Ti dico la verità, io faccio davvero fatica a esternare sentimenti, preferisco prendermi insulti e critiche piuttosto che spiegare i motivi delle mie scelte. Non sono capace forse a difendermi, preferisco difendere gli altri. Da lì in poi è stato tutto un crescendo. Ho rimesso insieme tutti i tasselli del puzzle”.

Il momento più bello vissuto nella Casa

Poi, Mirko svela qual è stato il momento più bello vissuto nella Casa di Cinecittà: “Se devo pensare al mio percorso fino a quando non sono stato eliminato, dico tutto il primo mese. Per me è stata una boccata d'aria fresca. Era tutto concentrato su di me, è stato un bel momento anche quando sono stato tra i preferiti della Casa. In assoluto, invece, il confronto con Perla dopo il tugurio. Lì ho tirato fuori quello che non sono riuscito a dire in otto mesi, sono sincero. Mi sono lasciato andare, ho fatto uscire una parte inedita di Mirko. È stato un momento sincero. Io ho cercato sempre di essere vero al di là delle dinamiche del gioco”.

Poi ha concluso: “Al GF ho dato tutto me stesso, nel bene e nel male. Sicuramente, col senno del poi, la mia eliminazione è stata una salvezza perché io non riuscivo più a reggere quella situazione. Il Grande Fratello mi ha fatto crescere e diventare un po’ più uomo. Sono cambiato tanto, ma entrambe le esperienze televisive sono state importanti perché mi hanno fatto prendere sicurezza e permesso di rimettere Mirko al primo posto”.