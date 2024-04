Nuovo infortunio a L’Isola dei Famosi. Dopo Francesca Bergesio, che è stata costretta al ritiro dopo essersi ferita nel corso della prima prova leader, questa volta è toccato a Marina Suma durante il duello con Pietro Fanelli. Una prova che il giovane naufrago ha immediatamente contestato e nella quale di fatto si è buttato a perdere. Ma quando Vladimir Luxuria gli ha chiesto di ripetere la prova, lui l’ha svolta in maniera corretta ferendo, però, l’attrice.

I due naufraghi, legati da una fune, dovevano correre in due direzioni opposte cercando di mettere per primi la propria bandierina dentro la buca. Ma come prevedibile, quando Pietro Fanelli ha iniziato a correre, si è trascinato dietro Marina Suma che è caduta a peso morto sbattendo con i glutei sulla sabbia. La prova è stata così invalidata ed Elenoire Casalegno ha chiamato un medico che ha prelevato l’attrice e l’ha portata in infermeria. Poco dopo, Pietro ha scaricato tutta la responsabilità di quanto accaduto alla produzione.

Pietro Fanelli sbotta contro la produzione

“Ho fatto un gesto di galanteria verso una donna, anzi, non di galanteria, ma di umanità. Ho fatto quel gesto, ma mi è stato chiesto di rifare la prova. E volevo dire che non siamo carne da macello, io avevo capito che avrei potuto farle male e io non volevo farle male. Quindi è molto triste questo. Durante la prima prova che ho fatto ho volontariamente favorito Marina perché potevo farle del male! Non è mia responsabilità ma di altri, è vostra. Non ho paura di dirlo. Io non sono debole, ho i cog***ni per dire queste cose. La responsabilità non è mia, è vostra. Una donna si è fatta male per colpa vostra, non mia. Non siamo carne da macello”. “Io pensavo che tu non avessi capito le dinamiche del gioco per questo ve l’ho fatto rifare. La colpa non è né tua né nostra. La vogliamo mettere così?”, ha risposto Vladimir.