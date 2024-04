La settimana di Uomini e Donne si è aperta con Ida Platano che ha deciso di continuare la sua avventura sul Trono Classico, dopo che la scorsa settimana aveva minacciato di abbandonarlo perché non si sentiva corteggiata da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Dopo aver minacciato di lasciare il trono, Ida Platano ha avuto un confronto con i suoi due corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Il primo si è detto pronto a cambiare e a lasciare anche subito il dating show con la tronista, mentre il secondo si è presentato da lei a Brescia, prima sotto casa e poi al lavoro. Ida è stata convinta a tornare sui suoi passi e ha scelto di presentarsi in studio: “Dopo tanto tempo che sentito le cose che mi aspettavo”.

“Non puoi permetterti di uscire ancora da questo studio con la persona sbagliata, riflettici”, le ha consigliato Tina Cipollari, che si è scagliata nuovamente contro Mario: “Sono solo paroloni. È tutta una recita, non riesco a credergli”. Il corteggiatore, ovviamente, si è sentito tagliato fuori dopo essersi finalmente aperto con la tronista che, però, un po’ a sorpresa, ha scelto di ballare con lui, forse convinta dai teneri auguri di compleanno ricevuti con tanto di bigliettino: “Diamo un taglio al passato e cerchiamo di viverci al meglio”.

Cos'è accaduto nel Trono Over

Salvatore, dopo essere stato “scartato” da Barbara, si è dato da fare ed è uscito con Alessia, Ida e Tiziana. Non appena sentito il nome di quest’ultima, però, Tina non è riuscita a trattenersi ed è tornata alla carica, scagliandosi contro la dama: “Sembrava dovesse stirare grattacieli di panni, invece sui social l’ho vista sfilare e fare la modella […] Quando poi parla degli uomini dice che non ha tempo. Basta!”.