Era il 2 marzo 2023 quando in uno delle puntate più infuocate e cariche di tensione della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’allora opinionista Sonia Bruganelli ebbe un durissimo faccia a faccia con l’allora concorrente Edoardo Tavassi. Durante il blocco dedicato ad una delle innumerevoli crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva pesantemente attaccato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, dopo che quest’ultimo era entrato a gamba tesa sull’influencer campana.

Sonia Bruganelli su Edoardo Tavassi: "Manipolatore e opportunista"

“Seguo il Grande Fratello dalla prima. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi – le parole della Bruganelli -. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”.

Tavassi lancia una frecciatina alla Bruganelli

Da quel momento, il rapporto tra i due si è inevitabilmente incrinato e, a distanza di oltre un anno, Tavassi, nel commentare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi nella quale Sonia è opinionista insieme a Dario Maltese, ha colto l'occasione per lanciarle una frecciatina: “Con Vlady sono andati sul sicuro, è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Sai quando ti affezioni? La conduzione di Ilary era del popolo, una di noi, una che si stanca e si butta per terra. Poi Vladimir è forte e lo era anche come opinionista – ha detto Edoardo nel corso di TNT Attenti a quei due -. Quello che mi dispiace è la mancanza di Alvin. Lui è il 40% del programma, è bravissimo e molto ironico. Il mio naufrago preferito di questa edizione? Forse Edoardo di Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? Vabbè anche io le piacevo all’inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo”.

La replica di Sonia Bruganelli

La frecciatina lanciata da Tavassi è stata riportata a Sonia durante una diretta Instagram che l’opinionista ha fatto dal suo camerino prima che andasse in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi: “Ci spieghi la polemica di Edo Tavassi… Chi è Edo Tavassi? Ah, Tavassi, che polemica ha fatto Edo Tavassi? Non l’ho seguito. Non essendo obbligata a seguirlo come quando seguivo il Grande Fratello le gesta, con tutto il rispetto di Edo Tavassi, non mi giungono…”.