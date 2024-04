Ieri, lunedì 15 aprile, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, è stato dedicato molto tempo al trono di Ida Platano. In particolare, c’è stata una lunga discussione tra Tina Cipollari e Mario Cusitore, tanto che l’opinionista ha chiesto di conoscere il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione sul corteggiatore di cui si è parlato nella registrazione precedente.

Ida è andata ad Avellino a riprendere Pierpaolo Siano, che nella scorsa registrazione se n’era andato. Il corteggiatore ha fatto aspettare la tronista per ben tre ore prima di arrivare e presentarsi in esterna. Alla fine, lui decide di tornare in studio. Ida crede alla buona fede di Mario al contrario di Tina e Gianni, i quali dicono che andranno a fondo sulla questione (in particolare la Cipollari).

Per quanto riguarda il Trono Over, focus su Diego e Jessica, ma lei ha una considerazione un po’ negativa del cavaliere in quanto palesa il fatto che secondo lei Diego ha chiesto di uscirsi insieme solamente per un’attrazione fisica, dato che l’ha portata a ballare e non le ha neanche fatto domande per conoscersi meglio.