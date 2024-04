A quanto pare, Mario Cusitore avrebbe lanciato una chiarissima frecciatina sui social a Ida Platano.

Il trono dell’ex dama del parterre Over sta tenendo viva l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne dopo le scelte di Cristian Forti e Brando Ephirikian. L’ex di Alessandro Vicinanza, infatti, è divisa da due cavalieri: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Dopo essersi lamentata di sentirsi poco corteggiata, nelle ultime puntato qualcosa sembra essere cambiati. Entrambi i corteggiatori, infatti, stanno provando a mostrare alla tronista di provare un interesse reale nei suoi confronti. Durante le ultime registrazione (clicca QUI per le anticipazioni), però, è arrivata una segnalazione su Mario, e se da una parte Tina Cipollari e Gianni Sperti non sembrano credere minimamente alla fedeltà del corteggiatore, dall’altra Ida è abbastanza sicura.

Ma ciò che adesso sta facendo mormorare i social è una mossa di Cusitore il quale, in tarda notte, ha condiviso un video con tanto di citazione: “E alla fine ti stanchi, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo. Ti stanchi di essere per chi non c’è, di aspettare il nulla anche perché se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato. E alla fine va così, senza far rumore e in punta ti piedi, te ne vai. Perché è matematico: quando l’orgoglio vince, il cuore perde. Tutto qui”.

In molti hanno ipotizzato che quella di Mario fosse una frecciatina rivolta ad Ida. Il corteggiatore si è dunque stancato delle continue discussioni con la tronista? Non ci resta che attendere le prossime registrazioni per scoprirlo.