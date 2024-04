Mirko Brunetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Per la gioia di tantissimi fan, il ristoratore rietino è tornato insieme alla sua fidanzata Perla Vatiero, con la quale aveva chiuso la relazione al termine dell’ultima edizione di Temptation Island.

Intanto, nella giornata di ieri l’ex gieffino è stato ospite di un evento a Napoli, dove è stato accolto da un’incredibile folla di persone adoranti. Era già accaduto alcune settimane fa in occasione del nuovo negozio di abbigliamento di Ciro Petrone, suo ex coinquilino nella Casa di Cinecittà, ed è accaduto nuovamente ieri pomeriggio.

“Sei bellissimo”, “Che ragazzo meraviglioso”, "Vai, vita mia”, sono alcune delle frasi urlate al fidanzato di Perla, che nel frattempo veniva scortato da due guardie del corpo. Ovviamente, sui social i video con protagonista l’ex gieffino circondato da una folla adorante “protetto” da due bodyguard sono diventati virali e sono piovute tantissime critiche. Moltissimi utenti, infatti, fanno fatica a comprendere come un concorrente che ha passato più tempo fuori che dentro la Casa possa atteggiarsi a divo di Hollywood. Altri ancora, affermano che comprenderebbero un’adorazione simile per un cantante, uno sportivo o un attore celebre, non di certo per un ex concorrente del Grande Fratello.

Voi cosa ne pensate?