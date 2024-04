Durante la quarta puntata del Serale di Amici 23, c’è stato un guanto di sfida incandescente, quello che Lorella Cuccarini ha lanciato alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prof di canto ha chiesto di mettere a confronto Mida e Holden in un’esibizione sensuale sulle note di Mediterranea di Irama, e Maria De Filippi ha presentato il guanto di sfida leggendo la lettera della Cuccarini.

“Questo guanto ha una vita di ben quattro settimane e finalmente lo vediamo. Lorella Cuccarini nella sua lettera scrive ‘In questi mesi hai lavorato a un percorso discografico con ottimi risultati, hai sicuramente un tuo stile e una tua credibilità, ma se fossi stata una tua prof ti avrei fatto lavorare su alcune lacune. Devi capire che non sei ascoltato solo in radio, ma seguito da un pubblico televisivo vastissimo. Tu non ti doni totalmente al pubblico, resti nella tua confort zone, rischi di dimenticarti di cantare per la gente. Per questo ti affido un guanto di sfida di staging contro Mida. Ti chiedo di cantare il pezzo Mediterranea di Irama in cui dovrai muoverti sul palco. Dovrai interagire con Francesca Tocca che ti accompagnerà e sarà a tua disposizione. Sono certa che questo guanto ti porterà a reagire, permettendoti di tirare fuori capacità che sicuramente possiedi”.

Zerbi ha accusato Lorella di aver organizzato la sfida per portare a casa il punto: “Dillo che vuoi vincere. Ma anche se vincerà Mida, dimostrerà che balla meglio lui. Ricordiamoci però che sono cantanti e non ballerini”.

Appena Francesca Tocca è entrata in studio per ballare con Mida, c’è stato l’intervento di Raimondo Todaro (marito della professionista): “Stiamo molto calmi e non esageriamo. Cristian non ti mettere a ridere che prima o poi io ti becco”. Se Mida se l’è cavata tutto sommato bene Holden era invece visibilmente in imbarazzo durante l’esibizione, ma ha comunque scherzato con Todaro dicendogli “Occhio”. Il maestro di danza ha riso ed ha scherzato con il cantante.