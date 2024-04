Sonia Bruganelli è stata ospite dell’ultima puntata di Casa SDL per parlare della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Innanzitutto, l’opinionista ha smentito qualsiasi tipo di astio nei confronti del collega Dario Maltese, con il quale aveva avuto un piccolo battibecco durante la puntata di lunedì 15 aprile: “Se io e Dario Maltese ci odiamo come scrivono? Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei e Dario sono tanto diversi eh, non li puoi confondere! Ovviamente io e Dario non ci odiamo, siamo diversi, ma ce lo diciamo. Lui è un grillo parlante. Lui pensa di avere dei fan, ma in realtà sono quelli di Adriana Volpe che lo adorano. Un 60% di fan sono suoi, ma il restante 40% sono i fan di Adriana Volpe!”.

Poi, Sonia ha parlato dei naufraghi: “Pietro Fanelli è il favorito di mia figlia. Ma di tutte le ragazzine, le adolescenti sono innamorate di lui. Credo che abbia una forma di ansia nei confronti di tutto ciò che lui considera giudicante. All’inizio pensavamo facesse il personaggio. In realtà no. È un ragazzo che secondo me ha necessità di apparire, di esserci, ma ha paura in qualche modo di abbassare il livello che presume di dover e di voler rappresentare. Per cui almeno io personalmente ancora non riesco a capire come fargli arrivare il mio supporto. Perché comunque lui è restio, si chiude a riccio nei confronti di chi è in studio, di chi lui presume far parte del sistema, al quale però lui in qualche modo ha scelto di appartenere, partecipando a un reality”.

E ancora: “Quindi devo dirti che in realtà siamo tutti un po’ spiazzati da Pietro. È un personaggio che credo con il passare del tempo ci darà la possibilità di capire che cosa vuole dirci. E vero che lui è consapevole di essere un bel ragazzo, che magari la sua immagine può funzionare. Ha dichiarato anche lui che ha un ego molto forte, gli piace apparire, ha questo aspetto che lo porta a poter essere ammirato. È una crasi di tutte le caratteristiche che hanno secondo me i nostri adolescenti”.

Sonia Bruganelli: “Chi sono i naufragi più forti”

“Stoppa e Peron mi sembrano stabili emotivamente. E non è un caso che Edoardo sia stato leader la scorsa settimana e ora lo sia Samuel. Il gruppo li sente tanto. Per me uno di loro due può vincere. Però è un reality, può succedere veramente di tutto”.