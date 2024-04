Giorni pesanti per gli allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 arrivato ormai alla fase finale.

Dopo quanto accaduto a Gaia, la ballerina, che a causa di un infortunio al ginocchio, dovrà restare ferma per tre appuntamenti, Raimondo Todaro scatena un nuovo caos.

Nelle scorse puntate hanno gareggiato Mida e Holden, ballando entrambi con Francesca Tocca.

I due si sono esibiti in una prova di staging in cui dovevano muoversi a ritmo insieme alla professionista. Tutto è andato bene finché Todaro non ha visto un movimento a suo dire troppo “intimo” verso la ballerina professionista Francesca. Questo ha scatenato la gelosia di Raimondo, che ricordiamo è il marito della Tocca.

La "scenata di gelosia" di Raimondo Totaro

Già in diretta Il maestro di fronte all’atteggiamento molto espansivo del giovane non si era trattenuto.

“Stiamo calmi, non esageriamo. Christian non ridere che prima o poi ti becco”, ha esordito, scherzando, il maestro. La stessa Maria De Filippi ironicamente era intervenuta, prima ancora dell’inizio della prova: “Non me ne voglia nulla Raimondo ma i due ragazzi erano molto felici della scelta”.

Mida, infatti, si è mostrato parecchio a suo agio mentre cantava e ballava con Francesca. E anche nelle prove, non aveva nascosto il piacere di muoversi con la ballerina.

Le movenze latino-americane sono già stilisticamente sinuose e sensuali, ma - secondo Todaro - Mida ha assunto un atteggiamento scorretto.

Questo concetto è stato poi ripetuto in sala prove post puntata. Ciò che ha indotto a ‘polemizzare’ Raimondo Todaro è stata l’esuberanza di Mida e di Holden nell’approcciarsi al ballo con Francesca. Ovviamente sia gli altri professori che la stessa Maria De Filippi ci hanno scherzato su, smussando i toni un po' irritati di Todaro che, scherzando nel daytime, ha consigliato ai due allievi di stare più attenti la prossima volta che balleranno con Francesca.

Questo atteggiamento di Raimondo è stato considerato dalle fan di Amici una vera e propria scenata di gelosia.