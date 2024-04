Letizia Petris, ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete nel corso di Reality Bites, programma radiofonico in onda su RDS Next. La fotografa romagnola, all’interno della Casa di Cinecittà, ha trovato l’amore con Paolo Masella, e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Nel corso della sua ospitata a Reality Bites, Letizia Petris ha fatto una rivelazione “particolare” su Vittorio Menozzi, svelando come al suo ex coinquilino “puzzassero i piedi”: “Mamma mia, Vittorio! Vabbè, quello glielo dicevo sempre. Però, vabbè, lo ridico!”.

Paolo Masella parla della storia con Letizia Petris

“Di Letizia mi ha colpito la sua grande forza per il passato che ha avuto, ma è anche una persona sempre solare, nonostante tutto. Oltre ad essere stupenda, è un fiore. Troppo bella, è come guardare la luna piena davanti al mare. Mi ha colpito più la persona che l’estetica. Mi ha stregato proprio. Sì, sono innamoratissimo. Sono fritto! - aveva raccontato il macellaio romano nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più -. A mia mamma piace moltissimo Letizia. Piace perché io ero molto testardo, e Letizia ha influito molto nel farmi vedere altri punti di vista. L’ha colpita molto. Se siamo gelosi? Beh, il giusto per entrambi, ma non siamo oppressivi, giusto per mettere quel pepe in più”.