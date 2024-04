Ieri pomeriggio, Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, durante la quale ha avuto un breve flirt con Beatrice Luzzi, ha pubblicato in una storia su Instagram un’immagine che ha fatto andare in delirio i fan della coppia.

Il bidello calabrese, infatti, ha condiviso due scatti di lui e dell’attrice della Casa, con la data 16 marzo 2024. Il rapporto tra i due ex gieffini è stato costantemente caratterizzato da alti e bassi, tant’è che nell’ultimo periodo si era verificato un allontanamento importante. Tuttavia, nelle ultime settimane del reality, i due si erano riavvicinati.

Rispondendo alle curiosità dei followers, Giuseppe aveva rivelato che lui e Beatrice si stanno sentendo: “Io credo nel destino. Il destino fa la sua parte, purtroppo è così. Io e lei ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”. Saranno dunque riusciti ad appianare le loro divergenze? O si tratta semplicemente di un momento nostalgico di Garibaldi?

Beatrice parla della storia con Garibaldi

A rompere il silenzio proprio circa il rapporto con Garibaldi era stata la stessa Beatrice in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluta viverla con più spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la mia famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo. Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita… era difficile da capire per un ragazzo”.