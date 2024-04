Ieri, martedì 16 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano non si è presentata in studio di proposito, perché non crede più ai suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Anticipazioni Trono Classico

“Si parte dal recall della scorsa puntata e si vede Ida andare in camerino da Mario per chiarire tutta la questione relativa alla segnalazione – rivela Pugnaloni -. Lei gli chiede di dirle il cognome della ragazza del B&B, ma lui si rifiuta dicendole che o gli crede oppure lo mandasse via per sempre.

Ida non si è presentata in puntata e si vede un filmato di lei in cui dice di non fidarsi più né di Mario né di Pierpaolo, di non credere a loro. Terminato il filmato, sia Mario che Pierpaolo escono dallo studio. Non si sa cosa accadrà ora, se Ida lascerà il trono oppure no. Lo scopriremo nella prossima registrazione (molto probabilmente di nuovo lunedì e martedì prossimo). Lei nel filmato non dice se continuerà o meno.

Per quanto riguarda il trono di Daniele Paudice, ha portato in esterna sia Gaia che Marika, ma il tronista dichiara di sentirsi più vicino a Marika e di stare molto bene insieme a lei. Gaia ha detto poco e niente, e alla fine Daniele decide di ballare con Marika.

Antcipazioni Trono Over

Trono Over: Diego e Jessica continuano la conoscenza. Sabrina, invece, chiude la frequentazione con l’ultimo cavaliere sceso per lei nelle scorse registrazioni”.