Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di SuperguidaTV. L’attrice ha ripercorso la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, senza lesinare una frecciatina a Perla Vatiero (che le ha soffiato la vittoria).

L'avventura di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice viene considerata la vincitrice morale dell’ultima edizione del GF, e al riguardo ha dichiarato: “Non è stato un contentino, anzi, mi fa piacere essere considerata la vincitrice morale di questa edizione. Da un punto di vista personale il mio Grande Fratello lo considero vinto perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine, restando me stessa.

Che concorrente penso di essere stata? Anomala, dire (ride, ndr). In primis per una questione anagrafica: alcune concorrenti che avevano la mia età e che sono entrate successivamente sono durate poco nella Casa. Anche la mia formazione é abbastanza anomala. Credo di aver dimostrato grande forza, resistenza e coraggio nel restare lì ma credo anche che la forza, il coraggio e la resistenza l’abbia dimostrata soprattutto chi lì mi ci ha voluto. Il mio riconoscimento più grande va alla rete e alla produzione che hanno deciso di puntare su di me. Il consenso che ho ottenuto è andato poi probabilmente anche al di là delle aspettative”.

Poi, Beatrice svela quando ha capito di essere così amata dai telespettatori: “Grazie alle conferme del pubblico con i televoti. Durante la mia permanenza in Casa ho ricevuto anche tanti aerei. Più questo mi rafforzava più al contempo mi isolava dal gruppo, creando un clima di competizione. Alcuni inquilini sin dai primi giorni hanno iniziato a parlare male di me e quindi a fare collante tra loro usandomi come capro espiatorio. Un meccanismo sociale molto banale che funziona sempre”.

Il momento più bello vissuto all'interno della Casa

La Luzzi poi racconta qual è stato il momento più bello vissuto all’interno della Casa: “È stato il momento in cui ho ricevuto per il compleanno i fuochi d’artificio da parte dei miei figli. In particolare, mi sono emozionata quando mi hanno gridato dall’esterno della Casa che erano orgogliosi di me: mi sono sentita meno sola e ho capito qual era la mia strada. Proprio quel giorno, a pranzo, mi ero confidata con alcuni inquilini e avevo detto loro che speravo che i miei figli fossero orgogliosi di me. In quel periodo stavo affrontando tante difficoltà all’interno della Casa e non sapevo cosa pensasse la gente all’esterno, se condividesse quello che facevo io e come mi comportavo. Un altro momento bello che mi piace ricordare è stato, sempre la sera del giorno del mio compleanno, quando gli altri inquilini sono stati molto affettuosi con me al di là di ogni mia aspettativa. I meccanismi nella Casa sono imprevedibili… infatti sto pensando di scrivere qualcosa su questa esperienza in modo da riuscire a darle contorni più definiti”.

La stoccata a Perla Vatiero

Infine, la stoccata a Perla Vatiero, che alcuni giorni fa aveva rivelato di essere rimasta delusa da un video in cui Beatrice la definiva "la regina del trash": “Perla è entrata nella Casa del Grande Fratello per e con la storia di Mirko. Ha ottenuto molto spazio con quella storia ed è uscita grazie a quella storia. Sicuramente la relazione con Mirko è stata decisiva per lei. A me Perla stava simpatica nonostante avessi una visione di lei di una persona concentrata troppo su di sé e sulle sue esigenze. Il fatto poi che lei abbia avuto un ruolo di primo piano nell’episodio al ristorante non posso dimenticarlo”.

E ancora: “Mi sono resa conto che il confronto su idee e contenuti un po’ più costruttivi sarebbe stato difficile e quindi ho fatto un passo indietro: non mi interessava parlare di lavatrici o di latte. Non credo comunque che abbia lasciato un segno particolarmente distintivo nella Casa”.