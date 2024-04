Perla Vatiero, tra le protagoniste indiscusse della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è riuscita a conquistare il pubblico, riuscendo a conquistare la vittoria. Terminata la sua avventura nella Casa di Cinecittà, la 26enne originaria di Angri si sta dedicando ai suoi impegni lavorativi, ma anche alle numerosissime curiosità dei fan che la seguono sui social. In un box domande su Instagram, l’ex gieffina ha parlato dell’empatia che si è creata tra lei e i suoi sostenitori: “E’ vero, molte di voi si sono immedesimate in me, nella mia storia. Io ho aperto il mio cuore senza filtri, e ho affrontato tutto dimenticandomi che ero in tv. La mia vittoria è stata questa: essere amata e apprezzata senza aver fatto nulla, ma per essere stata solo me stessa”.

Ovviamente, non mancano le critiche, e al riguardo Perla ha sottolineato: “Ci sta non piacere a tutti, criticare la ragazza che in questo momento è sotto l’occhio del ciclone. Anche criticare una vittoria e trovare marcio in tutto, ci sta! Sarà invidia, noia, o sarà per il semplice gusto di parlare, non lo so e non lo capirò mai. Però va bene, si aspetta anche questo. L’amore delle persone a me vicine è stato il motore di tutto, ed è quello che conta Mi arriva tantissimo amore dai fan, dalle persone che mi sostengono a prescindere dalle mie scelte. Sono sempre state al mio fianco anche con una semplice parola”.

La sua storia d’amore con Mirko Brunetti ha appassionato – e continua ad appassionare – tantissimi fan. Ecco cosa ha rivelato a tal proposito la Vatiero: “E’ come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. E’ assurdo, mi emoziono come una bambina ancora dopo anni”.