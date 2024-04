Orribile disavventura per Federico Fashion Style. L’hairstylist dei vip, in un video pubblicato tra le sue Instagram stories, ha infatti denunciato di essere stato aggredito mentre si trovava a bordo di un treno.

“E’ vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò! Preso a schiaffi e un pugno in faccia si un treno davanti agli occhi di tutti – ha scritto il parrucchiere mentre si trova steso su un lettino di ospedale -. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Grazie mille per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare la gente fr**o. L’omosessualità non è una malattia”.