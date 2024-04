Demet Özdemir è stata in Italia a febbraio per una vacanza a Milano insieme ad un’amica.

L'attrice, che ha posato per un giornale di moda, ha anche rilasciato dichiarazioni alla rivista italiana Elle.

Demet Özdemir nell'intervista ha affermato: "Oltre alle difficoltà e alle negatività che incontriamo ogni giorno, c'è molto di più nella vita per essere grati e felici: l’importante è godere del presente in modo autentico. Questa per me è la vera felicità".

Il pubblico italiano è ancora molto legato a Demet Özdemir. L’attrice che approdò in Italia con Can Yaman nella famosa serie tv DayDreamer – Le ali di un sogno.

La trama, il cast e soprattutto questa coppia ha letteralmente fatto impazzire il pubblico.

Ciò che ha fomentato il fenomeno è stata la loro presunta e segreta relazione d’amore. Tra Can Yaman e Demet Özdemir, infatti, c’è stata una storia che i due hanno però mantenuto segreta durante le riprese della soap DayDreamer.

Migliaia di titoli sui giornali di tutta Europa. Arriva poi la notizia: Can e Demet non stanno più insieme. Accanto alla bella attrice ora c’è un altro uomo, Oğuzhan Koç, cantante rap turco.

Tra i due un breve matrimonio. Dopo l’ennesima delusione Demet si dedica a se stessa e al lavoro, portando a termine diversi progetti cinematografici e non.

Chi è l'uomo accanto a Demet Özdemir

Dopo mesi finalmente la bella Demet è stata vista alcuni giorni fa ad Arnavutköy, quartiere di Instabul sulla costa europea del Bosforo, in dolce compagnia.

Uscendo da un centro estetico insieme ad un uomo, che non sembra appartenere al mondo dello spettacolo, il paparazzo le ha fatto ovviamente delle domande sulla presenza maschile al suo fianco.

Demet Özdemir ha ovviato alla domanda parlando di cura della pelle: “Attribuisco grande importanza alla rimozione del trucco mentre lavoro sul set. Siamo costantemente esposti al trucco. Da quando mi sono presa una pausa dai set per la prima volta, dopo anni, ho capito quanto sia importante prendersi cura della pelle, anche se non ogni settimana. Fare la pulizia non è difficile, è divertente, ma ci vuole un po' per abituarsi a queste situazioni. Si perde molto tempo".

Una dichiarazione che potrebbe nascondere un messaggio importante: la volontà di stare lontana dai paparazzi e dal gossip.