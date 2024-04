Il momento della scelta di Ida Platano a Uomini e Donne si avvicina (la tronista è contesa da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, con il primo che le ha confessato di essere innamorato di lei), e una delle ex dame del Trono Over è entrata a gamba tesa sull’ex di Riccardo Guarnieri prima e Alessandro Vicinanza poi.

Stiamo parlando di Veronica Ursida, uscita dal dating show nel maggio 2020 con il cavaliere Giovanni Longobardi. In un’intervista rilasciata a Nuovo TV, l’ex dama ha commentato i percorsi di Roberta Di Padua e Ida Platano. La prima ha lasciato il programma a febbraio insieme ad Alessandro Vicinanza, l’altra è ancora in tv in cerca dell’anima gemella. “Da donna a donna vorrei dire a Ida di smettere di cercare a tutti i costi l’uomo della sua vita in tv e di prendersi una pausa per dedicarsi sé stessa”, ha detto Veronica. Su Roberta, invece: “A lei consiglierei di scegliere uomini che non siano in qualche modo legati alle altre dame del parterre. Non dovrebbe accettare di essere sempre la seconda scelta di un uomo e mai la prima”.

E ancora: “Non credo che il percorso di Ida andrà a finire bene. Potrebbe avere un piano preciso: scegliere Mario, così forse parteciperanno insieme alla nuova stagione di Temptation Island. E, subito dopo, si lasceranno. Ormai Ida gioca a fare la Gemma Galgani di turno”.