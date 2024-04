Nelle ultime ore si è verificato un episodio singolare che ha visto protagonista Pierpaolo Spollon. L’attore ha infatti ricevuto un messaggio decisamente “strano” e ha deciso di condividerlo con i suoi fan. In sostanza, qualcuno l’ha scambiato per Pierpaolo Siano, uno dei corteggiatori di Ida Platano, tronista di Uomini e Donne.

“Mi scrivono su Facebook. Non sto capendo. Deduco ci sia stato uno scambio di persona”, ha scritto Spollon, che poi ha pubblicato lo screenshoot del messaggio, nel quale c’era scritto: “Pierpaolo, secondo me tu vuoi solo il trono. Non ti piace veramente Ida. W Mario (Cusitore, l’altro corteggiatore della Platano, ndr).

Chi segue il dating show di Maria De Filippi ha subito capito che si è tratto di uno scambio di persona. In questo momento, infatti, Ida Platano è contesa da due corteggiatori: Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Il primo ha 42 anni ed è originario di Avellino. E’ un imprenditore impegnato nel settore turistico-alberghiero e ha un figlio di 8 anni che si chiama Francesco. Dunque, nulla a che dare con Pierpaolo Spollon!