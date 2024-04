Dopo la fine delle rispettive relazioni con Carlo Gussalli Beretta ed Elisa Visari, sono iniziati a circolare i primi rumor circa un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati visti allo stesso evento organizzato da Ignazio Moser, ma in quell’occasione i veri motivi della reunion erano legati all’amicizia che hanno entrambi con il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ad alimentare ulteriormente il gossip c’è stato un incontro della scorsa settimana, quando Giulia e Andrea sono stati “pizzicati” in un locale.

Il video registrato da una fan ha fatto il giro del web facendo impazzire di gioia chi per anni ha sperato in un ritorno di fiamma dei Damellis. Tuttavia, a smorzare l’entusiasmo, ci ha pensato l’Investigatore social Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram ha svelato le reali ragioni della reunion tra i due ex fidanzati. Pare, infatti, che la De Lellis e Damante si siano visti per questioni private che nulla hanno a che vedere con la sfera sentimentale: “Smentisco al 100% un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e la De Lellis. Qualche giorno fa infatti si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più! Peccato!”.

Ieri, Giulia e Andrea sono stati “pizzicati” allo stesso tavolo in occasione di un evento a Milano. Ma Deianira Marzano assicura che si tratta esclusivamente di lavoro: “Come vi avevo preannunciato secondo evento lavorativo. Giulia De Lellis e Andrea Damante, stesso tavolo. Solo lavoro”.