Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà ha sempre dimostrato di non avere troppi flirti.

Nel corso della puntata di Forum andata in onda ieri, giovedì 18 aprile, è stato affrontato il caso di un ragazzo geloso del passato “movimentato” della sua compagna, la quale ha avuto molti partner. Commentando l’atteggiamento dell’imputato, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha detto di non essere troppo geloso e di essere stato con una escort. L’ex vippone ha poi spiegato perché non ha lasciato la ragazza in questione quando ha scoperto che lavoro faceva.

Edoardo Donnamaria rivela: "Sono stata con una che faceva la escort"

“Se soffro di gelosia retroattiva? No, al contrario di quello che si pensa non sono una persona gelosa. Adesso vi racconto una cosa che per alcuni sarà anche un po’ scioccante. Io ho iniziato ad uscire con questa ragazza, e praticamente un giorno una mia amica mi disse ‘no questa ragazza è meglio di no’. E io non capivo e le chiesi il motivo di questo suo consiglio. Così questa mia cara amica mi ha detto che questa ragazza faceva la escort. A quel punto io ho detto ‘mamma mia!’. Dramma totale, anche perché a me questa ragazza piaceva molto.

Però non volevo lasciare per questo. Quindi mi sono detto ‘io continuo, ci provo, magari questa persona cambia, perché se tra noi c’è del sentimento si può crescere insieme, si può cambiare tutti’. In realtà nel mio caso non è andata proprio così. Tra noi due la cosa non è andata. Anche perché altrimenti ci starei ancora insieme e invece non è così. Non mi sto inventando nulla, questa è la verità ed è successo davvero. Poi in linea generale a nessun uomo fa piacere di stare con una donna che è stata con centinaia di uomini prima di te e lo stesso vale per una donna. Allo stesso modo vale per una ragazza infatti. Però se c’è del sentimento certe cose passano in secondo piano. Se ami qualcuno devi provare a superare questi pensieri. Lo sforzo ovviamente lo fai nel momento in cui c’è del sentimento”.