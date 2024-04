Nelle ultime settimane, Angelica Baraldi è finita nel mirino di alcuni utenti. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è stata accusata di “mettersi in mezzo” tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Sui social si mormora che la vincitrice della diciassettesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nutra un pizzico di gelosia nei confronti dell’ex coinquilina, soprattutto dell’amicizia tra quest’ultima e il fidanzato. Nella giornata di ieri, però, Perla ha prontamente smentito: “Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica e voglio dire che non sono assolutamente gelosa dell'amicizia che ha con Mirko e che purtroppo noi non ci siamo ancora viste per una cena insieme perché non siamo ancora riuscite ad organizzarci con i nostri impegni”.

Lo sfogo di Angelica Baraldi

Alcune ore fa, Angelica è a sua volta intervenuta commentando il pettegolezzo che la vede protagonista: “Soffrire è un parolone, ma devo ammettere che a volte provo del fastidio. Perché? Non tanto per i gossippari che questo tanto è il loro mestiere e va bene così, ma per le persone che credono a ciò che si inventano queste persone e poi mi tartassano nei direct, sotto i post, sui social, ovunque. E la cosa che più mi fa rimanere male è che io ho sempre e solo voluto il loro bene, di Mirko e Perla. E se chiedete a loro non vi diranno mai il contrario, mai. E questa cosa che ogni volta vengo descritta come il male, un po’ ci rimango male perché non sono io. Mi stanno descrivendo come una persona che non sono”.