Due giorni fa, Rosy Chin ha realizzato una diretta su X (ex Twitter) insieme ad alcuni fan e, a quanto pare, ciò che ha detto non è assolutamente piaciuto a Beatrice Luzzi.

La ristoratrice italo-cinese, infatti, ha citato anche i figli dell’attrice, sostenendo che fossero loro a capo dei fandom della madre durante la partecipazione di quest'ultima al Grande Fratello, e che il loro compito fosse quello di fornire indicazioni su cosa fare con cadenza praticamente giornaliera. Parole che non sono piaciute a Beatrice che, tramite il suo staff, ha fatto sapere (per via indiretta) che la prossima volta che Rosy parlerà dei suoi figli in sua assenza procederà per le vie legali.

“In relazione a quanto emerso sui vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi”.