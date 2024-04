Peppe Di Napoli, il pescivendolo partenopeo, ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado”.

In quest’occasione, i canali social del reality show condotto da Vladimir Luxuria, a differenza di quanto accaduto con Francesco Benigno, che è stato “escluso”, hanno parlato di “ritiro” (“ha deciso di ritirarsi”): “Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Guey”.

Tornato sui social, però, Peppe Di Napoli ha utilizzato un altro termine sostenendo di aver “dovuto abbandonare il programma per problemi fisici”, come in sostanza è accaduto a Francesca Bergesio. “Grazie a tutti per il supporto – ha scritto su Instagram il pescivendolo -. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia! Grazie Napoli! E grazie per l’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”.

A questo punto la domanda sorge spontanea: si è ritirato per problemi fisici o ha dovuto abbandonare per questioni personali?