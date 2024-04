La carriera di Özge Gürel passa da attrice turca conosciuta ed amata ad inviata speciale a Dubai per una tv turca.

Una divertente esperienza con Özge per tre giorni e tre notti. Un servizio speciale giornalistico organizzato non solo per far conoscere la città ma anche l’attrice stessa. Infatti tra una ripresa e l’altra Özge si racconta: “È stato il mio primo viaggio a Dubai, siamo rimasti molto colpiti in quanto chi arriva in una città per la prima volta, dà l'impressione di visitare più città contemporaneamente. Adoro lavorare e anche questa esperienza è lavoro per me, anche se in maniera diversa”.

Le dichiarazioni di Özge sul suo compagno Serkan Çayoğlu

Dopo queste dichiarazioni è immancabile il discorso e le parole spese per Serkan Çayoğlu, il suo compagno.

“Serkan ha un programma fitto di impegni - afferma -, ma sta anche attraversando un periodo che lo entusiasma, dove impara molto e si diverte. Viviamo due vite intense ma poi quando ci rivediamo organizziamo viaggi lunghi. I nostri occhi brillano già mentre programmiamo l’estate. Ma a parte questo, quando siamo insieme, sappiamo come divertirci, qualunque cosa facciamo. Cuciniamo, guardiamo serie tv, passiamo il tempo con i nostri amici o ci annoiamo insieme; Per noi è importante la parte insieme”.

Tante foto di Özge in tanti posti incantevoli di Dubai. Di fronte ad un bel panorama arriva il racconto sulla famiglia. “A parte la pesantezza di essere la figlia più piccola, la mia famiglia è sempre stato il mio spazio più sicuro. Abbiamo riso più forte con loro e abbiamo abbracciato insieme il dolore più grande. Il problema qui non sono solo i legami di sangue - conclude -; quando le persone giuste si uniscono, la ‘fratellanza’ comincia a svilupparsi indipendentemente dalla parentela. Ed è quello che vivo con le mie amicizie. Per me sono come famiglia”.