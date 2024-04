L’avventura di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello è stata caratterizzata da numerosi scontri con gran parte degli inquilini. Uno dei primissimi (che si è verificato durante i primi giorni del reality show) l’ha avuto con Rosy Chin in merito alla gestione della cucina. Il rapporto tra l’attrice e la ristoratrice è stato ricco di alti e bassi, ma nelle ultime settimane le due gieffine erano riuscita a trovare un equilibrio. In un’intervista rilasciata a ComingSoon.it, Rosy ha parlato proprio degli attriti con Beatrice. Secondo la chef, alla base di questo scontri ci sarebbero i caratteri forti di entrambe.

“Con Fiordaliso è nata un’alchimia meravigliosa, sono una sua fan da sempre e ci sentiamo tuttora, ci siamo ritrovate a cantare e ballare insieme. Beatrice è una donna con un carattere tosto, esattamente come me, per questo è normale che in una prima fase non ci fossimo capite, che ci fossero degli attriti. Però con il tempo le cose sono cambiate e abbiamo trovato un sano equilibrio, è una donna che stimo. Ad Alfonso devo tutto, è stato lui a volermi nella Casa e quindi non smetterò mai di ringraziarlo”.

La scorsa settimana, lo staff della Luzzi aveva minacciato di adire le vie legali nei confronti di Rosy (senza, però, fare il nome): “In relazione a quanto emerso sui vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi”.