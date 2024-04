Ieri pomeriggio è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 23, e questa volta c’è stato un solo eliminato. Attenzione, spoiler!

L’ospite della puntata è stato Rocco Hunt, che ha cantato il suo nuovo singolo. In collegamento c’era anche Geolier e, durante la puntata, per promuover la seconda stagione della fiction Viola come il mare (già disponibile su Mediaset Infinity), è arrivato l’attore turco Can Yaman.

Dopo le tre manche sono finiti a rischio Holden, Martina e Sofia. Il cantante si è poi salvato e sono andate al ballottaggio finale Sofia e Martina (sabato sera scopriremo chi sarà eliminato).

Sesta puntata Serale di Amici, le anticipazioni di SuperguidaTV

Prima manche

Holden vs Sarah e vince Holden cantando Someone you loved. Sarah canta Friends

Guanto di sfida improvvisazione Sofia vs Marisol. Vince Sofia

Guanto di sfida Mida vs Petit. Vince Mida

A perdere è il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e al ballottaggio a rischio eliminazione va Holden

Seconda manche

Mida vs Petit, vince Petit

Sarah contro Marisol, vince Sarah

Mida vs Dustin, vince Dustin

A perdere è la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e al ballottaggio finale, ovvero a rischio eliminazione va la ballerina Sofia. Sarah si salva per prima cantando il nuovo inedito.

Terza manche

Zerbi-Celetano vs Pettinelli-Todaro. Vincono i primi

Petit vs Martina, vince Martina

Marisol vs Martina, vince Marisol

Dustin vs Martina che canta Young and Beautiful, vince Dustin

Al ballottaggio finale va Martina.