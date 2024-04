E’ stato Emrè Devit, fratello dell’iconico Can di DayDreamer, la soap turca andata in onda su Canale 5 che ha appassionato milioni di telespettatori italiani.

La serie, famosa per la coppia formata da Can Yaman e Demet Ozdemir, a distanza di anni ancora riesce a ricoprire pagine sui giornali. Tutti gli attori che ne hanno preso parte sono ormai seguitissimi.

E’ il caso di Birand Tunca che conta 1,3 milioni di follower su Instagram. Un post di qualche settimana fa è stato riportato oggi da molte testate turche.

La morte Yasemin Sözen, madre di Burand Tunca

Birand sta attraversando un brutto momento della sua vita a causa della morte di sua madre Yasemin Sözen. Il giovane attore Birand Tunca, che ha recitato nelle serie televisive DayDreamer, Aşk Laftan Understandingz e Diriliş Ertuğrul, ha condiviso la triste notizia sul suo account social.

La madre di Birand Tunca, Yasemin, è morta di cancro dopo una lunga battaglia, purtroppo persa.

Birand è rimasto scosso dalla morte di sua madre. Questa assenza gli ha procurato un vuoto che lo ha portato ad allontanarsi dalla macchina da presa, accantonando per un po' i suoi progetti lavorativi.

E’ stato lui stesso a comunicare ai suoi followers la brutta perdita, sulla sua pagina Instagram, dove ha toccato i cuori delle sue fan con il suo post. "Mia cara madre, non c'è morte laggiù, c'è una riunione. Mia cara madre... ti abbraccio da qui".

Messaggi di cordoglio sono arrivati al famoso attore dai suoi follower e da molti suoi colleghi che si sono stretti al lutto dell’attore. Non sono mancati ovviamente quelli che hanno collaborato con lui a DayDreamer. Demet Ozdemir per prima. Manca all’appello però Can Yaman, con il quale sembra Birand non abbia più rapporto dalla fine riprese della serie.