Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, coppia protagonista dell’attuale edizione di Pechino Express, si sono raccontate in un’intervista a Fanpage.it. La prima, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, e la seconda de L’Isola dei Famosi, sono state impegnate in un viaggio lungo La Rotta del Dragone che si sta rivelando pieno di sorprese.

Non è mancata poi qualche lite, come quella con la coppia de Le Ballerine (Maddalena Svevi e Meghan Ria) e nemmeno un piccolo infortunio, come ha raccontato Antonella: “A inizio tappa ci siamo messe a correre e sono caduta per le scale. Era una caduta mortale, se non avessi avuto lo zaino mi sarei fatta più male”.

“Grazie a Pechino abbiamo avuto modo di conoscerci, siamo state insieme 24ore su 24”, ha raccontato la Fiordelisi a proposito del rapporto con Estefania, diventato sempre più stretto. “Ci conoscevamo, ma non eravamo proprio amiche”, ha spiegato la modella argentina. Durante il loro viaggio, hanno avuto la fortuna di trovare fin da subito il loro equilibro, un po’ come gli avversari Fabio ed Eleonora Caressa, come ha spiegato Antonella: “Siamo state fortunate, ci siamo trovate fin da subito e non abbiamo praticamente mai litigato. A volte lei mi ha trattenuta dal dire e fare certe cose, dovrei imparare a stare più zitta”. “Lei è la più fumantina, io sono più zen”, le ha fatto eco la Bernal.

Al di là dei numerosi complimenti che sui social ha ricevuto la coppia Italia-Argentina, Antonella e Estefania sono state criticate per la loro competitività, venendo accusate di essere “sleali e antipatiche”. “Queste parole mi fanno innervosire. Sleali perché abbiamo rubato una gallina ai Giganti nella terza puntata? Vogliamo vincere”, ha chiarito Estefania. Antonella ha ribattuto. “Forse un po’ hanno ragione, non è che siamo proprio simpaticissime. A volte, dipende dalle situazioni”.

C’è anche chi ha paragonato il loro modo di affrontare il viaggio a Pechino Express come quello di Nikita Pelizon ed Helena Prestes. “Ho un bellissimo rapporto con Helena, siamo amiche, è un po’ matta, un po’ simile a me. Non ho seguito però il loro percorso”, ha spiegato la Bernal. Mentre la Fiordelisi, com’era già noto a chi segue le vicende dell’ex vippona, ha confermato di non essere più amica di Nikita, con la quale ha condiviso l’avventura nella settima edizione del Gf Vip: “Siamo state amiche molto strette, poi purtroppo per alcuni aspetti caratteriali non ci siamo trovate”.