Il 10 gennaio 2023, durante la sigla finale di una puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, il regista Alessio Pollacci ha colto tutti di sorpresa mandando in sottofondo una famosa citazione trash di Francesca De André: “A casa mia? A casa mia?”. Da lì, e per altre puntate, la sigla finale si è arricchita di numerose citazioni.

A distanza di oltre un anno, Pollacci ha deciso di vuotare il sacco: “Perché? Per non rendere i titoli di coda inutili. Le persone che lavorano alle trasmissioni tv ci tengono così come quelli che lavorano al cinema. E proprio da lì ho preso l’idea, una sorta di scena post credit, ma in questo caso solo audio. In regia siamo fan del programma e ci diverte citare vecchi tormentoni. Lo facevamo tra di noi e allora ho deciso di farlo anche insieme a voi. Era un gioco. A questo gioco poi ho voluto aggiungerne un altro. Perché non fare una cosa legata a queste citazioni? E così è nata l’idea che vi sto per spiegare. Personalmente mi divertono i giochi di logica, gli escape room e le serie tv di questo genere, e quindi ho cominciato a mettere indizi oltre alle citazioni”.

Poi ha aggiunto: “Perché non abbiamo finito e cosa sarebbe venuto dopo? Nella scorsa edizione si è deciso ad un certo punto di non allontanarsi in nessun modo dal format del programma e quindi tutto ciò che ne era estraneo è stato sospeso e di conseguenza anche questa cosa per quanto innocua. Ma cosa sarebbe successo dopo? Devo dire che qualcuno aveva anche avanzato l’ipotesi giusta. Il codice doveva essere decifrato e per farlo bisognava riferirsi alla puntata (il numero rosso sopra) e alla lettera della citazione (i numeri in nero). Questo avrebbe dato come risultato una pagina web segreta: grandefratello.mediaset.it/quietuttoamplificatomahaifattoungranpercoso.

In questa pagina a fine edizione avreste trovato un filmato solo per il web. L’idea della scorsa edizione era questa: una volta fatta consegnare a Giulia (Salemi) la busta per il televoto e non dal nostro mitico Mario, ne avremmo spiegato il motivo. Mario era stato chiuso in uno sgabuzzino da Pierpaolo (Petrelli) spinto per amor di Giulia a darle più visibilità possibile. Partite le ricerche per trovare Mario avremmo scoperto che le pareti del suo camerino erano tappezzate con tutte le buste di tutti gli ex GF, ma una d’oro che era in bella vista sul tavolo. Una volta aperta avremmo letto il messaggio: alla prossima edizione”.