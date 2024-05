Dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno, con cadenza praticamente quotidiana, continua a scagliarsi contro la produzione e Vladimir Luxuria. Nella giornata di ieri, l’attore ha anche pubblicato una vecchia foto della conduttrice al mare ironizzando sulla sua identità di genere e usando il maschile.

“Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due cog***ni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras (cosa mai successa) anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro Guadagno ha deciso di andare lui sull’Isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie”.

E ancora nei commenti, in risposta ad una utente, ha scritto: “Medioevo noi ho nello spazio tu che chiami un uomo come se fosse una donna, ma sei fuori? Fallo tu se vuoi, che mi frega, ma non dire come dici tu, e occhio che non entra nel bagno dove va mia nipote perché gli stacco il pi*ello”.

Il nuovo sfogo di Francesco Benigno

“Mezza Italia ha scritto, in ogni link, che era giusto che uscisse Artur al posto mio, o che uscisse anche lui come sono uscito io. Davvero tanti contro la sua permanenza soprattutto dopo avere scoperto che ha rubato cibo, nascosto bombolette spray per moschitos oltre le tante provocazioni, istigazioni, mani messe in faccia e spinte violente fatte al sottoscritto e la ciliegina sulla torta Gio’ bastianic che gli dice fai schifo cosa ti aspetti? Certo che non hanno fatto due pesi e due misure, e poi com’era prevedibile, Artur, ancora protetto, è rimasto Perché secondo voi?????

Mettetevi l’anima in pace, non faranno mai quello che è giusto per il pubblico sovrano, ma quello che la loro arroganza di potere decide. Quindi è arrivata l’ora di pubblicare la prova dei loro tentativi di comprare il mio silenzio e, udite udite, cosa hanno fatto dopo il mio non farmi comprare? Mi hanno inviato due lettere dalla produzione dove mi chiedono indietro le due settimane guadagnate mentre sono stato loro schiavo, con l’aggiunta di una penale!! se invece avessi accettavo erano a saldo e niente penale”.