A cura della Redazione

Mediaset: Can Yaman beccato con la famosa attrice italiana. Ecco di chi si tratta

Can Yaman a breve ritornerà sul piccolo schermo di Canale 5 con una nuova serie Viola come il mare con Francesca Chillemi.

La coppia protagonista della fiction è stata per lungo tempo molto chiacchierata. Durante il periodo delle riprese, infatti, si parlò di un flirt tra i due.

A scatenare i pettegolezzi sono stati principalmente alcune paparazzate di Yaman e Chillemi, fotografati insieme anche lontano dal set.

Queste voci hanno scatenato un bel po' di polemica soprattutto perché c’è chi ha riportato la notizia di una possibile crisi tra l’ex Miss Italia e il compagno Stefano Rosso, proprio a causa di Can Yaman.

Ovviamente non sono arrivate né smentite né conferme da parte dei due interessati, che hanno continuato a lavorare insieme per la fine delle riprese senza dar modo a nessuno di poter continuare con il gossip.

Ora le riprese di Viola come il mare si sono fermate e tra i due non dovrebbe esserci più motivo di incontrarsi, eppure Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati beccati insieme a pranzo.

Tutti soli in un ristorante di Roma, qualche settimana dopo la chiusura delle riprese. Questo è quanto viene riportato da alcuni siti gossip e su alcune pagine fandom di Can Yaman.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno certamente instaurato un forte legame, all’apparenza di amicizia, sottolineato anche dallo stesso Can Yaman. L’attore turco ha infatti raccontato in un’intervista di come Francesca Chillemi sia stata una risorsa importante per lui, dal momento che lo ha aiutato molto con la pratica della lingua italiana.

