Rai: cancellato Un Posto al Sole per una nuova trasmissione di Bianca Berlinguer? Ecco di cosa si tratta.

Rai 3 vuole competere nella fascia pre-serale con un nuovo programma. Come noto, prima delle trasmissioni della prima serata, su Rete 4 va in onda Stasera Italia con Barbara Palombelli, e su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber. Due programmi molto forti, che attirano milioni di telespettatori ogni sera. La Rai non ha un programma simile in quella fascia oraria e per questo motivo starebbe pensando di rimediare nel brevissimo termine.

A quanto pare, Bianca Berlinguer potrebbe arrivare in prima serata su Rai3, e ciò inevitabilmente causerà alcuni cambiamenti nella programmazione. Tra le 20 e le 20,30, come noto, va in onda la soap opera Un posto al Sole.

TV Blog ipotizza che possa avvenire un cambio, con la soap opera che potrebbe passare su Rai2 e andare in onda allo stesso orario. E’ questa una delle possibili soluzioni a cui la Rai starebbe pensando per continuare a garantire la messa in onda di Un Posto al Sole.

Una cancellazione definitiva della storica soap, infatti, potrebbe scaturire forti reazioni da parte del pubblico a discapito delle trasmissioni emergenti. Dati gli ascolti discreti che Un Posto al Sole garantisce ormai da anni, mamma Rai non potrebbe mai pensare ad una cancellazione ma piuttosto ad un cambio.

In vista della primavera, la Tv di Stato starebbe pensando di affidare a Bianca Berlinguer una trasmissione sui temi della politica e della cultura che possa intrattenere il pubblico nella fascia pre-serale.

Staremo a vedere quali saranno le eventuali decisioni che assumerà la Rai.