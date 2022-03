A cura di Benedetta Esposito

Lo chef Antonino Cannavacciuolo è ormai fuori da Masterchef e la notizia non è piaciuta ai fan.

Antonino Cannavacciuolo è un personaggio televisivo italiano, ma soprattutto un famosissimo cuoco.

Nato a Vico Equense, Antonino sin da piccolo mostra di avere interesse e curiosità per il mondo culinario, dunque decide di trasformare questa passione in lavoro e, per farlo, crea delle basi solide, iscrivendosi alla scuola alberghiera I.S.I.S. "F. De Gennaro", dove riceve l’attestato di cucina.

La tenacia, la forza di volontà e tanto studio, hanno dato i loro frutti, tanto che oggi Cannavacciuolo è uno chef famosissimo, proprietario di diversi ristoranti di successo, possessore di due Stelle Michelin, ma anche protagonista e conduttore di diversi programmi televisivi, nonché giudice di Masterchef, il famosissimo talent show culinario.

Ebbene sì, Antonino ha una doppia attività e la sua vita si dirama tra il lavoro nei ristoranti, soprattutto nel più famoso, Villa Crespi, a Novara, sulle rive del lago d’Orta, tra la famiglia, composta dalla moglie Cinzia Primatesta e i due figli, Andrea ed Elisa e, ancora, tra i diversi programmi televisivi che hanno contribuito al suo successo, come Cucina da Incubo, O Mare Mio e Masterchef, per dirne alcuni.

Purtroppo, non si conosce ancora il motivo, ma Antonino dovrà dire addio ad uno degli impegni, sopracitati, che riguardano la sua vita, ovvero al programma di Masterchef.

È da poche settimane che si è conclusa l’undicesima edizione di questo talent show, con la vittoria di Tracy Eboigbosin, cameriera ventottenne di Verona.

Numerosi aspiranti, cuochi amatoriali, si stanno preparando per la nuova edizione, ma molti di loro non sanno che ad attenderli ci saranno Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, ma non l’amato chef Cannavacciuolo.

Si vocifera, infatti, che lascerà il programma per essere sostituito da un altro cuoco campano, già in passato, giudice di Junior Masterchef: Gennaro Esposito.

Nulla in ogni caso è ancora confermato ma, nell’eventualità che ciò fosse vero, rivedremo, sicuramente Cannavacciuolo in altri programmi televisivi.

