A cura di Franci Russo

La fine della love story tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, i protagonisti della serie tv Love is in the air, potrebbe avere un epilogo clamoroso.

Infatti, secondo quanto è trapelato nel programma della televisione turca Söylemezsem Olmaz, Hande Erçel starebbe frequentando assiduamente un imprenditore turco di 36 anni, Atasey Karem, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda di gioielli per la quale l’attrice turca è testimonial.

I due, quindi, avrebbero avuto modo di conoscersi per motivi lavorativi mentre solo dopo sarebbe scoccata la scintilla che avrebbe fatto accendere la passione. In rete circola anche un video che riprende Hande Erçel e Atasey Karem insieme ad un evento chiacchierare molto intimamente.

La rottura della relazione tra Kerem Bursin e Hande Erçel era ormai nota a tutti, anche se i due non avevano mai né confermato né smentito le voci sul loro conto. La bella attrice turca aveva cancellato quasi tutte le foto che la ritraevano con Kerem sul suo profilo Instagram, in particolare quella alle Maldive che sanciva l’inizio della loro relazione. Insomma, a quanto pare, Hande voleva “cancellare” per sempre ogni traccia della relazione con Kerem.

Fino a poco tempo fa si ipotizzava che i due si fossero lasciati perché entrambi troppo impegnati nel loro lavoro. Ora sembrerebbe che la causa sia un’altra o quanto meno abbia dato il colpo di grazia definitivo alla relazione tra i due attori turchi.

Intanto i fan di Kerem Bürsin e Hande Erçel sono molto delusi. Hanno sempre visto nella coppia l’emblema dell’amore e del sentimento puro. La trasposizione della love story dalla fiction alla realtà li ha affascinati e coinvolti. Non si aspettavano di certo una fine così repentina e traumatica del rapporto tra i due ad appena un anno dall'inizio. Tuttavia, sperano ancora che le notizie riportate dalla stampa e tv turca non siano vere e che presto i loro beniamino possano ritornare insieme per far rivivere la loro bella e romantica storia d’amore.

