A cura della Redazione

Rai: litigio tra due protagonisti sul set di Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero. Ecco di cosa si tratta.

Due protagonisti al centro delle vicende di Doc - Nelle tue mani, hanno avuto una brusca discussione sul set della serie tv, con Luca Argentero in onda su Rai 1.

Stiamo parlando di Pierpaolo Spollon e Alberto Malanchino. Tra i due ci sono state delle divergenze durante le riprese della fiction.

Il personaggio di Riccardo è interpretato da Pierpaolo Spollon, mentre Gabriel prende il volto di Alberto Malanchino, un giovane tirocinante che custodisce un grande segreto dentro di sé.

Entrambi gli attori hanno dovuto seguire un percorso ben preciso prima di interpretare i loro ruoli. Sono stati molto apprezzati e seguiti dai fan.

Di recente, però, sono circolate delle voci che parlano di contrasti sul set, proprio mentre erano in corso le riprese.

A confermare le voci Alberto Malanchino, che in una recente intervista ha dichiarato che c’è stata qualche discussione, raccontando però, al contempo, che i litigi durante le riprese di una serie così lunga sono quasi naturali, in quanto c’è la convivenza forzata per diversi mesi di un numeroso gruppo di persone. A conclusione dell’intervista, Malanchino ha anche aggiunto che con Spollon sono molto amici, si sentono spesso e si vogliono bene. Ma come accade anche nelle grandi famiglie, capita di discutere anche animatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset, Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli sotto attacco, interviene Paolo Bonolis

Rai: "No secco" di Serena Rossi alla famosa serie tv con Aurora Ruffino. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Francesca Manzini abbandona Striscia la Notizia. Ecco cosa è successo

Rai: sostituisce Un Posto al Sole per nuova trasmissione di Bianca Belinguer. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Kerem Bürsin nuovo amore con famosa attrice turca dopo Hande Erçel? Ecco chi è

Tattiche d’Amore: fan impazzite per Kerem, partner di Demet Özdemir nel film Netflix

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI