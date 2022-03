A cura di Gilda Riga

Eurovision Song Contest: Mahmood e Blanco per potersi esibire nella kermesse canora più importante dell’anno dovranno modificare il testo di “Brividi”, canzone con la quale hanno vinto l’ultimo Festival di Sanremo.

Quest’anno l’Eurovision Song Cointest ritornerà in Italia dopo 31 anni e si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio, grazie alla vittoria conseguita nell’edizione dell’anno scorso dai Maneskin con il brano Zitti e buoni.

Saranno 35 i Paesi (all’inizio erano 36 ma poi c’è stata l’eliminazione della Russia per la guerra in Ucraina) che si aggiungeranno ai Big Five (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto).

Le due semifinali si terranno il 10 e il 12 maggio, il 14 maggio si disputerà la finale.

Ritornando a Mahmood e Blanco e alla modifica del loro brano va detto che il motivo di questo cambiamento sta nel fatto che la canzone Brividi dura 30 secondi in più rispetto al tempo massimo stabilito, che è di 3 minuti. Quindi ora il produttore, Michelangelo Zocca, che ne è anche l’autore insieme a Mahmood e Blanco, dovrà necessariamente apportare una modifica alla canzone per farla rientrare nella durata stabilita, senza snaturare, però, la versione originale.

Oltre alla regola della durata c’è anche il divieto di dire parolacce nel testo. Infatti nell’edizione dell’anno scorso dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin dovettero intervenire sia sulla durata che sul testo stesso.

Intanto il brano Brividi è certificato oggi Triplo Disco Di Platino. Il singolo conquista per la sesta settimana consecutiva la prima posizione della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia con oltre 100 milioni di stream e più di 41 milioni di view su Youtube.