Tattiche d’Amore, commedia romantica Netflix, racconta la storia di Asli e Kerem. Lei (Asli) è interpretata da Demet Özdemir, famosissima attrice turca della serie DayDreamer – Le ali del sogno, dove recita accanto a Can Yaman. Lui (Kerem) è interpretato da Şükrü Özyıldız, bellissimo e affascinante attore che ben incarna il ruolo del dongiovanni rubacuori nella pellicola.

Entrambi i protagonisti hanno un approccio cinico e disilluso verso l’amore, credendo addirittura di poterlo “controllare” attraverso precise tattiche di seduzione e atteggiamenti mirati alla conquista.

Non facciamo spoiler e lasciamo l’evoluzione della storia alla visione del film.

Ma ciò che senza dubbio spicca nel film turco, oltre al glamour dei personaggi e la bellezza dei luoghi, è senza dubbio il fascino dei protagonisti.

Demet Özdemir è un volto noto della tv turca, ma anche italiana.

Divenuta popolarissima a seguito del successo della ficton DayDreamer – Le ali del sogno, con Can Yaman, la Özdemir sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale.

L’attore che interpreta Kerem è Şükrü Özyıldız, meno noto in Italia, ma molto affermato in Turchia.

Moro, un metro e novanta di muscoli e fascino, l’attore ha fatto breccia nel cuore di tutte le fan.

Indagando sulla sua vita privata scopriamo che il magnetico Şükrü Özyıldız è nato ad Izmir, in Turchia, il 18 febbraio 1988 e, oltre ad essersi diplomato alla scuola di recitazione, è laureato in Ingegneria Meccanica Navale ed è un esperto di arti marziali. Ha vissuto inoltre in Portogallo, dove si è trasferito per qualche mese prendendo parte al progetto Erasmus.

Non sembra che il cuore del bellissimo attore sia al momento impegnato.

Con il fisico scolpito e lo sguardo intenso e profondo, scommettiamo che Şükrü Özyıldız possa presto diventare l’idolo di tante fan, così come è successo al connazionale Can Yaman.

