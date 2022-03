A cura di Benedetta Esposito

Francesca Manzini ha lasciato il posto di conduttrice a Striscia la Notizia e presto sarà sostituita.

Era lo scorso 28 febbraio quando, accanto a Gerry Scotti, alla conduzione del tg satirico di canale 5 Striscia la Notizia, appare per la prima volta Francesca Manzini.

Una specie di maledizione sembra avvolgere il programma che, in un modo o nell’altro, fa scappare i suoi conduttori.

Ma la realtà dei fatti è diversa. Nessun maleficio si abbatte su Striscia la Notizia, solo strategia: quella di cambiare continuamente volti, per dare sempre un tocco nuovo al programma.

Ad occupare le postazioni da conduttore, si sono susseguiti, negli anni, innumerevoli volti noti, dopotutto Striscia va in onda dal 1989. Per ricordarne alcuni, in particolar modo, quelli più assidui nel programma, possiamo citare i nomi di: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone, Gerry Scotti, Alessandro Siani e molti altri ancora.

Parlando di quest’anno, Striscia la Notizia ha visto cambiare più volte i presentatori. Nulla di nuovo se non fosse che la causa sia stata non per strategia ma per sgradite circostanze.

Purtroppo, anche nel set di Striscia è arrivato il Covid, che ha costretto alcuni a ritirarsi, altri a subentrare.

“Omicron, messaggio gratuito, il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta. Non ho febbre, non ho raffreddore, ho solo un po' di mal di gola, mi ripiglierò, mi devo ripigliare, mi deve negativizzare perché io devo ritornare dal mio Gerry, assolutamente, dalla mia amata Striscia, la mia famiglia e ci tornerò, mi negativizzerò presto, prestissimo”.

La storia si ripete, queste le parole di Francesca Manzini.

Ricordiamo che, più di un mese fa, è stato il turno di Ezio Greccio, costretto alla quarantena, fortunatamente senza sintomi e che, al tempo, fu sostituito da Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Francesca è risultata positiva ad un tampone, quindi costretta alla quarantena. Dopo nemmeno un mese di conduzione, ha ceduto il posto a Valeria Graci, comica di grande successo, famosa per la partecipazione in programmi come Zelig e Colorado Cafè.

Non ci resta dunque che augurare una pronta guarigione a Francesca Manzini e dare un gran benvenuto a Valeria Graci.

