Un ex concorrente del Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata a TvBlog, ha rivelato che la sua permanenza nella Casa di Cinecittà è stata una vera e propria tortura psicologica. Stiamo parlando di Massimiliano Morra che ha descritto quell’esperienza come “terribile”.

“Grande Fratello Vip? Un’esperienza terribile, fatta per soldi. Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato. Non era per me. Chiedo scusa al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto, per tutto ciò che è nato dopo. Io, ingenuamente, mi sono lasciato trasportare”.

La querela a Rosalinda Cannavò

“Rosalinda nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme – le parole di Morra a DiPiùTv .- Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene, e per questo, quando sono uscito dalla Casa del GF Vip, ho scelto di cancellarla dalla mia vita. Rosalinda e i suoi progetti con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”.