Neslihan Atagül, l'attrice protagonista della serie televisiva Kara Sevda, in Italia conosciuta col nome di Endless Love è già una vera e propria star.

La serie iniziata qualche mese fa e trasmessa su Canale 5 ha raggiunto un ottimo share garantendosi il prosieguo nella fascia pomeridiana.

Ovviamente la serie è andata in onda in Turchia già qualche anno fa. Infatti Neslihan Atagül ha segnato un'epoca e ha ancora un grande esercito di followers.

La serie televisiva Kara Sevda, con Neslihan Atagül, Burak Özçivit e Kaan Urgancıoğlu, è una produzione che ha lasciato il segno nella televisione turca. Anche se sono passati anni dalla serie, molti dettagli di alcune scene, e soprattutto i personaggi, sono riusciti a rimanere nei cuori e nella mente del pubblico. Una grande serie venduta in molti paesi europei.

Certi lavori non si dimenticano. Infatti la stessa protagonista Neslihan Atagü, durante un’ospitata in una trasmissione turca, fa riferimento alla serie che l’ha resa famosa, ovvero Kara Sevda. L’attrice usa le stesse parole usate in Italia quando è stata ospite di Verissimo due settimane fa.

La dichiarazione di Neslihan Atagü

"Non ho mai pensato a cosa sarebbe accaduto nella mia vita se questa serie avesse avuto o meno successo. Quando ho letto la sceneggiatura, è stato un lavoro che mi è subito piaciuto e mi sono detta tra me e me partecipa a questo, Neslihan. Poi, ovviamente, dopo tutto quel lavoro, intensità e dedizione, è stato per noi rincuorante ricevere tanti premi e riconoscimenti. La cosa ancora più emozionante per me, ma anche per i mie colleghi, è stato conquistare l'amore di così tante persone. È una grande felicità, spero che questo aumenti ancora di più anche qui con gli italiani”.

Detto fatto, dalla messa in onda Neslihan ha aumentato i suoi followers sui social. Le italiane ormai l’adorano.