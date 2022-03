A cura della Redazione

Rai: fuori storico giudice di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi prenderà il suo posto.

Milly Carlucci attualmente impegnata con Il Cantante Mascherato, avvia già il cast della prossima stagione di Ballando con Stelle. In questi giorni è trapelata l’indiscrezione che tra i futuri concorrenti ci sarà Bianca Guaccero.

Nelle ultime ore, invece, giunge notizia che Milly Carlucci stia pensando ad un nuovo giudice del talent show sostituendo uno degli storici tra Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto, Carol Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. Non è ancora giunta conferma su chi abbandonerà la poltrona, ma secondo i rumors sarà proprio Selvaggia Lucarelli, che ogni anno è al centro di polemiche in diretta.

Ma chi prenderà il suo posto? Spunta il nome di Iva Zanicchi. La cantante, reduce dall’ultimo Sanremo, ha firmato un contratto con la Rai, lasciando per sempre la rete Mediaset.

Nella puntata di ieri 11 marzo,, infatti, Iva ha sostituito Arisa, assente in quanto si trova a Pechino per la chiusura delle Olimpiadi invernali, ne Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci sembra proprio aver scelto lei come futuro giudice di Ballando con le Stelle.

Intanto lo show di Rai 1, Il Cantante Mascherato prosegue tra alti e bassi degli ascolti. Pare che sotto la maschera della Medusa sia nascosta Bianca Guaccero, motivo per cui Milly Carlucci abbia deciso di proporla come vip a Ballando con le Stelle. D’altronde è risaputo che la Guaccero è un’artista completa, sa recitare, cantare, condurre, e chissà che non impari pure a ballare.

Dopo il "disastro" di Detto Fatto, la Guaccero si dichiara pronta a nuove opportunità lavorative sempre in mamma Rai.

