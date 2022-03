A cura di Franci Russo

Mediaset: brutte notizie per Can Yaman. Slitta Viola come il Mare con Francesca Chillemi. Fan in rivolta.

Un’attesa interminabile quella delle fan di Can Yaman. La programmazione di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 che vede protagonisti l’attore turco e Francesca Chillemi, slitta ancora una volta.

La serie infatti doveva andare in onda a fine marzo. Mediaset fa sapere che il 23 marzo inizierà il reality Ultima Fermata di Maria De Filippi, che sostituirà Temptation Island.

Il programma vedrà protagoniste alcune coppie, che si metteranno in gioco nel corso della trasmissione per testare i loro sentimenti, decretando alla fine se sono in grado di continuare a stare insieme o se la loro relazione è destinata a finire. Lo show sarà condotto da Simona Ventura.

Le fan di Can Yaman, quindi, dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere il loro beniamino sul piccolo schermo. Mediaset comunica, infatti, che la fiction Viola come il mare andrà in onda a fine aprile.

Cresce sempre di più l’attesa per la la serie tv tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini e pubblicato dalla Sellerio, ambientata a Roma e a Palermo. Le fan commentano in modo negativo la scelta di Mediaset, visto che le riprese sono terminate da un po' tanto da consentire allo stesso Can Yaman di iniziare il nuovo lavoro in Turchia.

Il bell’attore turco, infatti, girerà la serie per la DisneyPLus con due famosi attrici. La prima turca, l’altra internazionale. Dai rumors si apprende che una delle due protagoniste femminili è l’attrice turca Hande Ercel, famosa in Italia per la serie tv Love is in the air con Kerem Bursin, mentre l’altro nome non è stato ancora svelato.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Ambra Angiolini e Piero de Il Volo insieme. Confessione a Verissimo di Silvia Toffanin. Ecco cosa si tratt

Mediaset: addio Kerem Bürsin. Hande Erçel ha un nuovo amore. Ecco chi è

Hande Erçel e Kerem Bürsin ai ferri corti. Il no dei due protagonisti di "Love is in the air" per il nuovo film insieme

Mediaset: Kerem Bürsin di "Love is in the air" torna su Canale 5? Ecco di cosa si tratta

La Rai annulla la seconda parte della nuova stagione della fiction con Vanessa Scalera. Fan delusi

Ascolti tv venerdì 11 marzo: vince "Il Cantante Mascherato" di Milly Carlucci, ma il risultato è deludente

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI