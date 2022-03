A cura della Redazione

Can Yaman: serata romana in disco. Il dettaglio non sfugge alle fan. Ecco di cosa si tratta.

Capelli tirati, camicia, sigaro e uno sguardo che fulmina le donne. Can Yaman si concede una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria in un noto locale romano.

Il video della serata diventa subito virale. Ne sono spuntati una decina, ma in uno in particolare mostra un Can Yaman serioso. Accerchiato da belle donne e da buona musica, l’attore turco ha uno sguardo particolarmente serio, come se stesse pensando a qualcosa.

Le fan che seguono passo dopo passo le vicende e i movimenti di Can Yaman, hanno ipotizzato che lo sguardo assente e pensieroso di Can fosse dovuto all’assenza dei suoi amici italiani, i fedelissimi Macellari e Francio.

Sappiamo che i rapporti tra Can e Roberto Macellari si sono interrotti, ma non se ne conosce bene la ragione. Macellari, infatti, non è stato mai più visto in compagnia dell’attore. E’ scomparso dal radar dei paparazzi e dai selfie delle centinaia di fan che ogni giorno presidiano l’abitazione di Yaman a Roma.

Altre accanitissime followers sostengono che Can abbia quello sguardo ombroso perché ha saputo della notizia del matrimonio imminente della sua ex partner, Demet Ozdemir.

E’ fuori discussione che la fantasia e l’immaginazione delle fan viaggia nella direzione di un sogno: vedere Can Yaman di nuovo accanto a Demet.

L’attore turco ha da poco terminato le riprese di Viola come il mare, la serie tv che andrà in onda su Canale 5 ad aprile, e che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi.

Dopo la rottura con Diletta Leotta, Can Yaman non è stato più avvistato con nessuna altra donna, anche se molti siti che si occupano di gossip hanno parlato per mesi di un possibile flirt con una certa Maria, giovane estetista napoletana che avrebbe rubato per qualche mese il cuore dell’attore di DayDreamer.

Ovviamente, al riguardo, non c’à traccia di alcuna foto, né tantomeno sono arrivate conferme o smentite da parte del diretto interessato.

Ufficialmente Can Yaman è ancora single. E’ super richiesto ed impegnato sul set. Il suo ultimo ingaggio riguarda una nuova serie tv per Disney Plus, nella quale reciterà con Hande Ercel di Love is in the air.

