Mediaset: Kerem Bürsin di Love is in the air torna su Canale 5? Ecco di cosa si tratta.

Tutto sembra essere pronto per il nuovo film Eflatun in cui Kerem Bürsin sarà protagonista.

Le riprese di Cüneyt Karakus sono terminate già da tempo. La data di uscita del film ancora non è stata rivelata in Turchia, ma è già uscito il primo trailer. In molti fan di Kerem Bürsin e delle soap turche si chiedono però se il film verrà poi rilasciato anche in Italia. Le fan di Kerem e di Love is in the air scrivono di continuo a Mediaset chiedendo l’acquisto dei diritti.

Il film Eflatun narra di una ragazza non vedente fin dall’età di cinque anni, che però non si è mai persa d’animo e, nonostante i momenti difficili, ha sempre trovato la forza di andare avanti con il sorriso.

Un giorno Eflatun mentre è nel negozio di orologi di famiglia, dove lavora, incontra l’uomo che cambierà per sempre la sua vita. Ed è Oflaz, interpretato da Kerem Bürsin, il ragazzo misterioso che le dona un ombrello in una giornata piovosa e del quale la giovane si innamora quasi subito.

Il nuovo personaggio di Kerem Bursin sembra davvero diverso da quello interpretato in Love is in the air, dove interpreta il freddo ma romantico Serkan Bolat.

In attesa di conferme, le fan italiane sperano che Mediaset decida di acquistarne i diritti in modo da rivedere il loro beniamino ancora una volta su Canale 5.

