A cura di Franci Russo

Gianno Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana, nonostante abbia compiuto da qualche mese 77 anni, ha ricevuto in questi giorni un graditissimo regalo da parte di un suo piccolo fan, Daniele della Città di Castello in provincia di Perugia. Ciò a dimostrazione che la musica non ha età: si può essere giovani ed apprezzare cantanti di una certa età, essere meno giovani e prediligere musica e interpreti all’avanguardia.

Gianni Morandi, classificatosi al terzo posto al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, ha postato sul suo profilo Instagram la sua foto con il quadro ed una sua personale dedica molto sentita: “Daniele di Città di Castello è appassionato di disegno e mi manda questa sua opera. Sono rappresentati tanti elementi legati alla mia vita: Bologna, fisarmonica, diario, calcio, Beatles e Rolling Stones, la cinquecento, mani grandi, Lucio, Al Bano, banane, fai entrare il sole, contadino, Anna, orto, Valentino, allegria, scarpe, Topolino, scende la pioggia, etc. etc. Molto simpatico…”.

Il posto ha ricevuto decine e decine di messaggi, segno evidente che la fama di Gianni abbraccia più generazioni. “Tu ispiri solo cose belle come la persona che sei”, scrive Mariarosa Castellini. “Più che simpatico, il disegno lo trovo geniale per un bambino che ti segue così fedelmente”, è il commento di Mariagrazia Cimmino.

Ma Gianni Morandi ha fan dappertutto. “Una bonita tela!!! Conta a história de una vida, de forma sucinta!”, scrive una fan spagnola.

Ma è il messaggio di Serenella a riassumere in poche righe quello che tutti pensano: “Bravissimo Daniele. Gianni, pensa quanto Amore hanno per Te anche i ragazzini! Ti si ama da anni zero ad oltre i 100. Sei il n. 1 da sempre”.

